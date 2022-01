Gigantyczne płuca mają pokazać, jak brudnym powietrzem oddychamy

W Ciechocinku stanęły wielkie sztuczne płuca. To antysmogowa instalacja, która ma pokazać mieszkańcom, jakim powietrzem oddychają.

Kampanię pod hasłem „Zobacz czym oddychasz. Zmień to" prowadzi Polski Alarm Smogowy. Mobilne płuca dotrą w tym sezonie grzewczym do 40 miejscowości w Polsce. Ciechocinek nieprzypadkowo został wytypowany do kampanii. Według najnowszego rankingu gmin biorących udział w ogólnopolskim programie „Czyste powietrze", w III kwartale 2021 r. Ciechocinek zajął 1506 miejsce z 13 złożonymi wnioskami.Kampania „Zobacz, czym oddychasz" ma zwrócić uwagę na problem zanieczyszczonego powietrza oraz zachęcić mieszkańców m.in. do ubiegania się o dopłaty do wymiany pieców. Na instalacji, którą przez pierwsze dwa tygodnie stycznia będzie można oglądać w Ciechocinku, zamontowano dwumetrowy model ludzkich płuc pokryty białą półprzepuszczalną tkaniną. Wentylatory umieszczone z tyłu płuc przepuszczają przez nie powietrze, co sprawia, że płuca „oddychają”. Po pewnym czasie na białej materii zaczynają osadzać się zanieczyszczenia powietrza. W podobny sposób te zanieczyszczenia trafiają do naszych płuc.Od stycznia w Urzędzie Gminy w Ciechocinku będzie można uzyskać wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” oraz przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.