Oni wolą jak jest mroźno, bo wtedy czuć, że woda cieplejsza! [zdjęcia]

Bydgoskie morsy, wioślarze i turyści kajakowi wzięli udział w tradycyjnym treningu noworocznym. Spotkanie odbyło się - przy aplauzie kibiców - na przystani Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Lotto Bydgostii przy Żupach. Temperatura wody ok. plus 4 stopni, temperatura powietrza - plus 9.