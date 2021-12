Przyszedł czas na trzecią dawkę szczepionki, a e-skierowania nie było...

Co zrobić w przypadku, gdy nie otrzymaliśmy automatycznego skierowania na dawkę przypominającą szczepienia przeciw COVID-19? Taka sytuacja spotkała jedną z bydgoszczanek.

Problem ze szczepieniem trzecią dawką przeciw COVID-19 pani Lidia miała od 9 grudnia. Bydgoszczanka chciała przyjąć dawkę przypominającą, ale na internetowym koncie pacjenta wciąż nie pojawiło się skierowanie, mimo że od pełnego zaszczepienia minęło już 6 miesięcy - skarży się mąż kobiety.- E- skierowanie powinno być dostępne od 9 grudnia, i od tego czasu nie możemy tego problemu przeskoczyć. Dzwoniłem na infolinię, pan który odebrał na infolinii powiedział, że on nie jest kompetentny, że on nie może nic w tej sprawie zrobić. Podał mi numer infolinii do NFZ-u, ale tam też nic wskórałem.- W przypadku braku e-skierowania możemy się zgłosić do punktu szczepień - odpowiada Barbara Nawrocka, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ w Bydgoszczy.- Lekarz w punkcie szczepień może sam wystawić e-skierowanie, oceniając odstęp od ostatniego, oczywiście pełnego zaszczepienia przeciwko koronawirusowi.Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Pani Lidia próbowała zarejestrować się w dwóch punktach. Niestety, tam także nie potrafiono ściągnąć e-skierowania.Nasza interwencja okazała się skuteczna. NFZ rozwiązał problem, pani Lidia już przyjęła dawkę przypominającą.Więcej w materiale Tatiany Adonis.