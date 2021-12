Zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu - powodujące ich oblodzenie – takie ostrzeżenie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla naszego regionu.

Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów. Ma wystąpić w poniedziałek (20 grudnia) – od godz. 14.00 do godz. 20.00. - Temperatura minimalna od -2 stopnie Celsjusza do 0 stopni. Temperatura minimalna przy gruncie od -3 stopni do -1. W dalszym okresie utrzyma się temperatura ujemna – czytamy w komunikacie.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 procent.