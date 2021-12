„PIJESZ! KIERUJESZ! ZABIJASZ!”. Nowy spot kujawsko-pomorskiej policji [oglądaj]

- Każdy pijany kierowca to potencjalny zabójca na drodze – ostrzegają kujawsko-pomorscy policjanci. W ramach akcji „Nie zabijaj” w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy powstał spot profilaktyczny pt. „PIJESZ! KIERUJESZ! ZABIJASZ!".

- Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na to, że wsiadając za kółko pod wpływem alkoholu narażamy zarówno innych, jak i siebie na śmierć. Niestety pijani kierowcy to wciąż duży problem na polskich drogach – tłumaczy mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pomimo ciągłych apeli oraz szeregu działań podejmowanych przez kujawsko-pomorskich policjantów, nadal zdarzają się osoby, które świadomie decydują się kierować pojazdami po tym, jak wcześniej piły alkohol.W tym roku od stycznia do listopada na drogach naszego regionu nietrzeźwi kierowcy spowodowali 52 wypadki, w których zginęło pięć osób, a 68 zostało rannych. W tym samym czasie policjanci zanotowali 2 870 przestępstw i 2 921 wykroczeń polegających właśnie na prowadzeniu pojazdu przez osobę, która wcześniej piła alkohol. -Zanim wsiądziemy z kierownicę po alkoholu zastanówmy się czy warto. Miejmy też świadomość, że każda ilość wypitego alkoholu powoduje: obniżenie koncentracji, błędną ocenę odległości i prędkości, spowolnienie reakcji, przez co wydłuża się droga hamowania – apeluje rzeczniczka.Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności nawet do dwóch lat, wysoka kara finansowa oraz zakaz prowadzenia pojazdów. - Przede wszystkim jednak można odebrać komuś życie! - podkreślają policjanci.