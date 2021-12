Nagrodzeni sołtysi i delegacje sołectw pojadą na wycieczkę do muzeum. Sprawdź wyniki konkursu wojewody

26 sołtysów i sołectw nagrodzonych zostało w konkursie wojewody kujawsko-pomorskiego na najlepsze obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Lista nagrodzonych:

Sołectwo Choceń, Gmina Choceń – sołtys Piotr Ampanowicz

Sołectwo Cielęta, Gmina Brodnica – sołtys Marcin Popławski

Sołectwo Cieślin, Gmina Inowrocław – sołtys Barbara Pułaczewska

Sołectwo Drzewianowo, Gmina Mrocza – sołtys Janusz Świętoń

Sołectwo Gogółkowo, Gmina Gąsawa – sołtys Maria Warda

Sołectwo Gruta, Gmina Gruta – sołtys Beata Osmańska

Sołectwo Kończewice, Gmina Chełmża – sołtys Marcin Kannenberg

Sołectwo Krzekotowo, Gmina Dąbrowa – sołtys Danuta Wilska

Sołectwo Laskownica, Gmina Kcynia – sołtys Wioletta Czaja

Sołectwo Legbąd, Gmina Tuchola – sołtys Weronika Warszyńska

Sołectwo Niemcz, Gmina Osielsko – sołtys Krystyna Lachowska

Sołectwo Parchanie, Gmina Dąbrowa Biskupia – radna Aneta Ebekozien

Sołectwo Pływaczewo, Gmina Ryńsk – sołtys Iwona Kriger

Sołectwo Popowo, Gmina Kruszwica – sołtys Barbara Arent-Dorywalska

Sołectwo Raciąż, Gmina Tuchola – sołtys Maria Piekarska

Sołectwo Samsieczno, Gmina Sicienko – sołtys Emilia Rakowicz-Grysińska

Sołectwo Sławęcinek, Gmina Inowrocław – sołtys Grzegorz Laskowski

Sołectwo Stobno, Gmina Tuchola – sołtys Sławomir Pozorski

Sołectwo Suchary, Gmina Nakło nad Notecią – sołtys Barbara Strzelewicz

Sołectwo Sumowo, Gmina Zbiczno – sołtys Waldemar Falkowski

Sołectwo Śliwiczki, Gmina Śliwice – sołtys Lucyna Ziółkowska

Sołectwo Trzemiętowo, Gmina Sicienko – sołtys Wojciech Rybarczyk

Sołectwo Tupadły, Gmina Inowrocław – sołtys Irena Trybuła

Sołectwo Wętfie, Gmina Lniano – sołtys Maria Drewka

Sołectwo Zgniłobłoty, Gmina Bobrowo – sołtys Łucja Zielonko

Sołectwo Zielonczyn, Gmina Sicienko – sołtys Violetta Badziągowska

Każde sołectwo mogło złożyć jedno zgłoszenie w konkursie, zawierające m.in. opis obchodów Narodowego Święta Niepodległości, dokumentację fotograficzną (maksymalnie 10 zdjęć), nagrania audio i wideo. Nagrodą jest wyjazd do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.Zgodnie z regulaminem w wycieczce do muzeum będzie mógł uczestniczyć wyróżniony sołtys lub osoba go reprezentująca, a także wskazani przez niego przedstawiciele społeczności - maksymalnie 40 osób.W regulaminie konkursu określono, że głównym celem konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości znaczenia Narodowego Święta Niepodległości, aktywizacja mieszkańców wsi w zakresie upamiętnienia święta zgodnie z ideą 1918 roku, a także upowszechnianie wiedzy o historii dążeń Polaków do odzyskania niepodległości.Wyniki konkursu z wykazem laureatów zostały zamieszczone na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.