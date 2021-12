Autostrady bez szlabanów! Bilet można kupić na stacji lub przez Internet

Uwaga, kierowcy! Od 1 grudnia na państwowych odcinkach A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica już nie trzeba zatrzymywać się w punktach poboru opłat. Kierowcy aut osobowych i motocykli za podróż mogą zapłacić elektronicznie lub kupując bilet na stacji paliw.

Od 1 grudnia br. użytkownicy samochodów osobowych i motocykli będą mogli korzystać z e-biletu autostradowego, czyli nowej metody płacenia za przejazdy państwowymi odcinkami A2 i A4. Od tego dnia przejazd wszystkich kategorii pojazdów po płatnych odcinkach A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica będzie odbywał się płynnie, bez zatrzymywania przed szlabanem.Zakup e-biletu autostradowego nie wymaga rejestracji w systemie e-TOLL i kupowania urządzeń pokładowych. Dostępne będą dwie formy dystrybucji e-biletu autostradowego: w formie stacjonarnej lub elektronicznie. W przypadku obu metod wymagane będzie podanie minimalnego zakresu danych potrzebnych tylko do naliczenia opłaty za przejazd autostradą:numeru rejestracyjnego pojazdu,daty i godziny rozpoczęcia przejazdu autostradą,planowanej do pokonania trasy.e-bilet autostradowy będzie można nabyć z 60-dniowym wyprzedzeniem. Okres jego ważności to 48h od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży, a zwrot niewykorzystanego biletu będzie możliwy w taki sam sposób, w jaki bilet zakupiono.Można również skorzystać z aplikacji. e-TOLL PL BILET przygotowanej przez Krajową Administrację Skarbową i Ministerstwo Finansów. Można ją pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play oraz w AppStore. Aplikacja umożliwia: zakup e-biletu autostradowego,wygenerowanie potwierdzenia zakupu e-biletu autostradowego w formie pliku PDF,wgląd w historię wszystkich zakupionych e-biletów autostradowych, zwrot niewykorzystanego e-biletu autostradowego.Kierowcy będą mogli skorzystać również z aplikacji partnerów, z którymi Szef Krajowej Administracji Skarbowej zawiera umowy partnerskie. Informacja o aplikacjach partnerów będzie dostępna na stronie etoll.gov.plKierowcy poruszający się autostradami okazjonalnie lub niekorzystający z rozwiązań cyfrowych kupią tradycyjny bilet w stacjonarnych sieciach m.in. PKN Orlen, Lotos. Lista ponad 230 stacji PKN Orlen, na których można kupić e-bilet od 1 grudnia br. jest dostępna na stronie: https://www.etoll.gov.pl/lekkie/partnerzy-siec-dystrybucji-e-biletu-autostradowego/lista-partnerow/pkn-orlen/Dodajmy, że za nieopłacanie przejazdu kierowcy grozi 500 zł kary. Kary będzie można uniknąć, jeżeli opłata zostanie uregulowana w ciągu 3 dni.Więcej w materiale Michała Zaręby i: TUTAJ