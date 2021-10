Wieszak „Wymiany ciepła" we Włocławku już stoi. Ciepła odzież czeka!

O tej porze roku ciepło jest w cenie, na szczęście są też miejsca, gdzie można skorzystać z niego za darmo. We Włocławku stanął wieszak „Wymiany ciepła". Ci, którzy potrzebują ubrań na jesień i zimę mogą je z tego wieszaka zabrać.

- To już kolejny raz, gdy w mieście wystawiony jest wieszak wymiany ciepła. Każdego dnia mieszkańcy Włocławka zaskakują nas swoją szczodrością. Jeśli posiadacie państwo ciepłe ubrania jesienne, zimowe, możecie je państwo przynieść. A jeśli komu takich ubrań brakuje, może je z tego wieszaka wziąć. Zależy nam na tym, żeby były to ubrania jak najmniej zniszczone. Podstawą tej akcji jest zaufanie społeczne. Ludzie korzystają z wieszaka. Gdy robi się ciemno, gdy mieszkańcy nie czują się może aż tak skrępowani, przychodzą, by znaleźć coś ciepłego dla siebie. Były też sytuacje wzruszające, ściskające za serce, gdy ktoś po śmierci bliskiej osoby przywoził rzeczy po tej zmarłej osobie, np. po mamie, chcąc, by ta odzież przydała się jeszcze komuś... - mówi Honorata Maj, dyrektor włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, przy ul. Żabiej 12 - gdzie stoi wieszak.Jak zaczęła się „Wymiana ciepła”?Zsigmond Gerloczy, 21-letni aktywista z Budapesztu, wpadł na pomysł niecodziennej akcji pomocy bezdomnym i ubogim. Ustawił w centrum miasta wieszaki, na które można odwiesić zbędne ubrania, które przydadzą się tym, których na nową odzież nie stać. Powodzenie inicjatywy przerosło oczekiwania pomysłodawcy.Za przykładem młodego aktywisty poszły również miasta w Polsce.Więcej w materiale Agnieszki Marszał.