Są zarzuty dla ojca i matki! Rodzice zmarłej dziewczynki aresztowani [wideo]

Sąd nie miał wątpliwości - rodzice zmarłego sześciotygodniowego niemowlaka trafili za kraty na trzy miesiące. Ojcu małoletniej dziewczynki grozi kara do 10 lat więzienia, a matce - do lat pięciu.O śmierci sześciotygodniowej dziewczynki funkcjonariusze zostali powiadomieni w niedzielę 10 października. Jak ustalono w toku prowadzonych czynności, niemowlę zostało przetransportowane do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego z jednego z mieszkań na ulicy Groblowej w Grudziądzu. - Mimo szybko podjętej reanimacji, nie udało się uratować dziewczynki. Funkcjonariusze szybko przesłuchali pierwszych świadków i na podstawie zebranego materiału dowodowego do sprawy zatrzymali rodziców dziecka – relacjonuje podkom. Robert Szablewski z grudziądzkiej policji.Śledczy postawili 30-letniemu ojcu zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad sześciotygodniową córką. 31-letnia matka natomiast odpowie za narażenie jej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.