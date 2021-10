Lasy, bagna i jaskinie stworzyli w hali. Tu kręcą „Magiczny kwiat paproci” [wideo, zdjęcia]

„Magiczny kwiat paproci" to film, który powstaje w Bydgoszczy, a jego producentem jest Fundacja Czarny Karzeł. W piątek na plan filmowy zaproszono dziennikarzy i fotoreporterów.

W ogromnych halach przy ulicy Przemysłowej zobaczyliśmy naprawdę magiczny świat tworzony przez specjalistów. Lasy, bagna, jaskinie, jezioro, makiety pełnoplastyczne, które wielokrotnie powiększone zdają się być rzeczywiste. Jednym słowem magia obrazu filmowego, a na planie wspaniali aktorzy.- W filmie jestem Rokitą, diabłem z bagien, z mgły, kotem – opowiada aktor Piotr Głowacki. – Jestem szczęśliwy, bo jestem częścią magicznego świata zbudowanego przez Czarnego Karła. To jest świat słowiańskich wierzeń, zbudowany specjalnie dla naszych widzów – dzieci i młodzieży. To czysta, twórcza radość, zwłaszcza przy skali, którą prezentuje ten projekt- Gram w tej baśni trupca, demona, potwora, przewodnika po cmentarzu, który raz w roku – w Dzień Kupały - wychodzi ze swojego grobu i tym, którzy chcą odnaleźć kwiat paproci wskazuje drogę – mówi aktor Janusz Chabior. - W pewnym sensie jestem mentorem głównego bohatera, który poszukuje kwiatu paproci dla swojej chorej siostry. To jest cudowna przygoda, bo plan przypomina hollywoodzkie studio – tu są bagna, lasy, jeziora i cała plejada demonów, które przeszkadzają Jackowi zdobyć kwiat paproci.Premiera filmu „Magiczny kwiat paproci" odbędzie się najprawdopodobniej pod koniec przyszłego roku.