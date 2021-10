Bez przyjęć na neurologię w szpitalu miejskim w Toruniu! Będzie kara od NFZ?

Szpital miejski w Toruniu zawiesza działanie Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów. Powód? Nie udało się osiągnąć porozumienia z lekarzami.

Lekarze od kilku miesięcy sygnalizowali, że są wyczerpani, bo również szpital wojewódzki zawiesił działanie podobnego oddziału, więc pacjenci trafiali do szpitala miejskiego. Dyrektor placówki Justyna Wileńska informuje w oświadczeniu, że wstrzymane zostały przyjęcia, ale obecni pacjenci pozostaną na oddziale na czas leczenia. Decyzja o zawieszeniu działania oddziału spotkała się z negatywną opinią NFZ, prawdopodobnie podobną opinię wyda wojewoda - informuje rzecznik wojewody Adrian Mól.– Pan wojewoda jest zaniepokojony daną sytuacją, ponieważ na wschodzie województwa kujawsko-pomorskiego, jedynym miejscem gdzie działa oddział neurologiczny jest Świecie. Nie funkcjonuje oddział neurologiczny w Grudziądzu, we Włocławku, szpital wojewódzki w Toruniu, a teraz szpital miejski. Prawdopodobnie decyzja wojewody co do zawieszenia oddziału w szpitalu miejskim będzie negatywna, co dla szpitala będzie wiązało się z karami nałożonymi przez NFZ – powiedział Adrian Mól.Decyzję wojewody poznamy na początku przyszłego tygodnia.Pełne oświadczenie dyrekcji:W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą funkcjonowania Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów tutejszego szpitala uprzejmie informujemy, że pomimo zakończenia współpracy z zatrudnionymi do dnia 30.09.2021 roku lekarzami neurologami zapewniona zostanie kontynuacja leczenia wszystkim hospitalizowanym chorym w ramach Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych.Wobec powyższego nie będzie konieczna ewakuacja pacjentów do innych szpitali.Całodobowo zapewniona będzie obsada dyżurowa lekarzy specjalistów z długoletnim stażem pracy oraz stały dostęp do konsultacji neurologicznych, neurochirurgicznych oraz neuropsychologicznych. Także cały wykwalifikowany personel pielęgniarski, fizjoterapeutów oraz personel pomocniczy będzie kontynuował opiekę nad chorymi.W obecnej sytuacji z dniem 1.10.2021 do odwołania zmuszeni jesteśmy wstrzymać przyjęcia pacjentów wymagających leczenia stacjonarnego w zakresie neurologii i leczenia udarów. Liczymy, że we współpracy z innymi szpitalami posiadającymi w swej strukturze oddziały neurologii i leczenia udarów uda nam się zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego regionu do czasu wznowienia w pełnym zakresie działalności dotyczącej leczenia schorzeń neurologicznych.Justyna WileńskaDyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu