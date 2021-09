Uwaga! Włocławek za pół ceny! Akcja dobra dla klientów i przedsiębiorców!

W pierwszy weekend października kolejna edycja akcji „Włocławek za pół ceny”. Fot. Wikipedia

W pierwszy weekend października kolejna edycja akcji „Włocławek za pół ceny”. To przedsięwzięcie, które ma zwrócić uwagę mieszkańców na lokalne firmy, a przedsiębiorcom pomóc dotrzeć do klientów i zwiększyć zysk. Chętni do udziału mogą się zgłaszać do najbliższej niedzieli.

– Wystarczy wejść na fanpage „Włocławek za pół ceny” tam wszystkie informacje zostały umieszczone, ewentualnie można wejść na stronę Włocławskiego Centrum Biznesu i tam także jest odpowiednia zakładka. Zgłoszenia tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Przedsiębiorców zachęcamy do przygotowania przynajmniej trzech produktów z podstawowej oferty za pół ceny – mówią organizatorzy Jakub Girczyc i Patryk Ciechanowski.





Druga edycja akcji „Włocławek za pół ceny” od 30 września do 2 października. W pierwszej udział wzięło ponad 50 lokalnych firm.