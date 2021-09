Projekty społeczne to same korzyści. Ich autorzy się rozwijają, a otoczenie korzysta

Ambasadorzy Olimpiady „Zwolnieni z Teorii" zachęcają uczniów toruńskich szkół do realizowania projektów społecznych. Dlaczego warto się w nie angażować?

Zwolnieni z Teorii

Jak tłumacza olimpijczycy, projekty społeczne to zmienianie najbliższego otoczenia, aktywizacja społeczna i zdobywanie doświadczeń. O Olimpiadzie mówi Wiktoria Wilczewska z fundacji „Zwolnieni z teorii", która spotkała się z uczniami VIII LO.- „Zwolnieni z teorii" to jest Ogólnopolska Olimpiada Projektów Społecznych, w której młodzi ludzie sami realizują swoje projekty. Projekt społeczny jest to każda, nawet najmniejsza inicjatywa, która wpływa na nasze otoczenie. To może być zbiórka charytatywna na wybrany cel, projekt technologiczny, jeżeli młodzież programuje - może stworzyć aplikację bądź stronę. Projekt społeczny to również kampania społeczna w Internecie, albo gdy w mediach społecznościowych młodzi ludzie uczą jakiegoś wybranego przez siebie zagadnienia albo wydarzenia publiczne. Organizacja wydarzeń jest teraz trochę utrudniona przez pandemię, ale finaliści i uczestnicy naszej olimpiady znaleźli na to sposób i organizują wydarzenia online - mówi Wiktoria Wilczewska.Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.