„Podejrzane" grzyby lepiej zanieść do Sanepidu. Warunek: muszą być świeże

Sezon na grzyby trwa. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przypomina, że przez cały sezon na zbieraczy czekają grzyboznawcy. Porady są bezpłatne.

- Fachowcy odpowiedzą na wszystkie pytania - mówi Łukasz Betański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy- W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ulicy Kujawskiej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 można zasięgnąć porad wykwalifikowanego grzyboznawcy. Należy jednak pamiętać, że do identyfikacji należy przynosić wyłącznie grzyby świeże, wykręcone w całości z podłoża. Nie przynosimy grzybów starych i przejrzałych, oczyszczonych, pokrojonych, zapleśniałych, ugotowanych, zamrożonych, usmażonych, umytych czy zamarynowanych. Klasyfikatorów i ekspertów znajdą Państwo także w naszych stacjach powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, w Grudziądzu, Inowrocławiu, Rypinie, w Sępólnie Krajeńskim, Toruniu, Wąbrzeźnie, Włocławku czy Żninie.Specjaliści radzą, by zbierać tylko znane gatunki grzybów, co do których mamy pewność, że są jadalne. Nie należy zbierać grzybów blaszkowych, bo wśród nich znajduje się muchomor sromotnikowy.Należy pamiętać, że zatrucie grzybami może mieć poważne konsekwencje. Jeżeli po ich spożyciu będziemy odczuwać ból brzucha, wystąpi biegunka lub gorączka, to należy natychmiast zgłosić się do lekarza.