Kujawsko-pomorskie miasta najbiedniejsze w Polsce. Gdzie jest lepiej?

Bydgoszcz i Toruń na szarym końcu w rankingu zamożności samorządów z 2020 roku. Za to województwo kujawsko-pomorskie znalazło się na drugim miejscu.

Na 18 miast wojewódzkich Bydgoszcz zajęła w rankingu przedostatnią – 17. pozycję z dochodami nieco ponad 4 848 zł na mieszkańca. Na 16., czyli trzecim miejscu od końca uplasował się Toruń z dochodami nieco ponad 4 860 zł na mieszkańca. Na czele najzamożniejszych miast wojewódzkich od lat niezmiennie znajduje się Warszawa z dochodem ponad 7 607 zł na mieszkańca, a za nią Opole i Poznań.Nie najlepiej w rankingu zamożności wypadają też kujawsko-pomorskie miasta na prawach powiatu. Wśród 47 miast Włocławek uplasował się na 21. miejscu, rok wcześniej zajmował 18. lokatę. Jeszcze większy spadek zaliczył Grudziądz - obecnie 32. miejsce, w 2019 - 16. W tej kategorii na podium znajduje się Sopot, Płock i Gliwice.Jeśli chodzi o zestawienie powiatów tu dobrą lokatę zajął powiat mogileński. Zamyka pierwszą dziesiątkę rankingu, który obejmuje 314 powiatów. Na dalszych pozycjach znalazł się powiat radziejowski – 24. miejsce i tucholski - 43. Wśród miast powiatowych z naszego regionu najwyżej w rankingu uplasowało się Świecie – 14. miejsce na 267 miast, choć to spadek względem 2019 roku, kiedy zajmowało 11 pozycję.Zestawienie co roku publikuje pismo o tematyce samorządowej „Wspólnota”. Opracowując ranking eksperci wzięli pod uwagę dochody gminy i subwencje podzielone przez liczbę mieszkańców. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych, bo jak czytamy „choć potrafią wywindować samorząd wysoko w rankingu, to jest to awans chwilowy i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu".