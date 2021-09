Włocławscy policjanci - pod nadzorem prokuratora - wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło na drodze gminnej w miejscowości Mursk (gmina Włocławek). W wyniku uderzenia w drzewo kierująca seatem 33-latka poniosła śmierć na miejscu.

Do wypadku w Mursku doszło we wtorek po godz. 5.00. - Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora i biegłego w dziedzinie wypadków drogowych wstępnie ustalili, że 33-letnia kierująca seatem - jadąc drogą gminną w kierunku miejscowości Mursk - z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu oraz pobocze, gdzie auto uderzyło w drzewo - relacjonuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.33-letnia kierująca poniosła śmierć na miejscu. Dokładne okoliczności wypadku wyjaśni prowadzone śledztwo.