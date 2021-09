30-lecie Straży Miejskiej w Bydgoszczy. Były nagrody, awanse i gratulacje [zdjęcia]

W poniedziałek 6 września Straż Miejska w Bydgoszczy świętowała swoje 30-lecie. W Młynach Rothera odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której szesnaścioro funkcjonariuszy złożyło ślubowanie.

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wręczył nagrody osobom wyróżniającym się w obowiązkach pracowniczych oraz 13 funkcjonariuszom, którzy są w miejskiej formacji od samego początku. Dodatkowo osoby z najdłuższym stażem pracowniczym zostały uhonorowane listami gratulacyjnymi od Prefekta Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej. Komendant SM wręczył także awanse na wyższe stanowiska służbowe.- Jubileusz to doskonała okazja do podkreślenia znaczącej i odpowiedzialnej roli, jaką odgrywacie państwo w życiu naszej społeczności, w każdym dniu stania na straży ładu i porządku publicznego oraz zapewniania bezpieczeństwa i spokoju mieszkańcom. Dziękując za codzienną, oddaną służbę, opartą na solidnych fundamentach etyki mundurowej, przekazuję wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom wyrazy szacunku i uznania. Gratulując dorobku dotychczasowych zasług, życzę dalszej efektywnej i satysfakcjonującej pracy. Niech poczucie dumy, radość i wszelka pomyślność towarzyszą kolejnym wyzwaniom, które przyczyniać się będą do kształtowania najlepszego wizerunku bezpiecznej Bydgoszczy – mówił podczas uroczystości prezydent.