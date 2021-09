Minister Czarnek: Kurator nie będzie sam wybierał dyrektora

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który 1 września był gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, tłumaczył, dlaczego konieczne jest wzmocnienie roli kuratora w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów szkół.

- Mówienie o tym, że to kurator będzie wybierał dyrektora jest po prostu przekłamaniem tych projektów, aktów prawnych i tych projektowanych przepisów. Skąd się bierze to przekłamanie - nie wiem. Chyba jest po to tylko, żeby nie doprowadzić do jakichkolwiek zmian. A my musimy spowodować, żeby zwłaszcza w dużych miastach, ten głos kuratora był bardziej liczący się po to, żeby komisja konkursowa, krótko mówiąc, nie była fikcją. W wielu miejscach jest ona po prostu fikcją i, jak państwo wiecie, w wielu miejscach z góry wiadomo, kto będzie dyrektorem jeszcze przed posiedzeniem komisji konkursowej. Stąd to wzmocnienie roli kuratora - mówił w porannej Rozmowie Dnia minister Przemysław Czarnek.Rozmowa Dnia: TUTAJ