Zaszczep się w centrum Bydgoszczy. Bez rejestracji, wystarczy dowód osobisty

W piątek i sobotę (30-31 lipca) można się zaszczepić przeciw COVID-19 w amfiteatrze przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy.

Dwudniową akcję organizuje ratusz wspólnie z Centrum Medycznym Gizińscy. - Nie trzeba się wcześniej rejestrować, wystarczy dowód osobisty – zachęcają organizatorzy. - Można się zaszczepić szczepionką Pfizer lub Johnson&Johnson. Przygotowanych będzie ok. 500 szczepionek. W przypadku Pfizera, drugą dawkę można przyjąć w dowolnym punkcie szczepień na terenie Polski.Szczepienia potrwają w godz. 12.00-18.00 w amfiteatrze przy ul. Grodzkiej . - W Bydgoszczy do tej pory zaszczepiło się ok. 50 proc. mieszkańców. Zachęcamy do zaszczepienia się wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili. Dbajmy o siebie i najbliższych – apeluje ratusz. - W tej chwili notujemy w Polsce spadek liczby zakażonych koronawirusem, jednak - zdaniem fachowców - jeśli liczba zaszczepionych nie wzrośnie, na jesieni możemy się spodziewać kolejnej fali zachorowań - przypomina.