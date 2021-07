Powalone drzewa, zablokowane drogi. Trąba powietrzna przeszła koło Tlenia [zdjęcia]

Trąba powietrzna przeszła w środę po południu przez Bory Tucholskie. Silny wiatr powalił drzewa przy drodze powiatowej pomiędzy Osiem a Tleniem.

W niektórych miejscach powalone drzewa uwięziły ludzi w samochodach - informuje Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.– Powalone drzewa zatarasowały wiele lokalnych dróg. Leśnicy i strażacy w pierwszej kolejności ruszyli do tych prac, które pozwolą udrożnić lokalną sieć komunikacyjną, bo wiemy, jak ważne jest by każdy mógł dotrzeć do domu – powiedziała Honorata Galczewska.– 70 interwencji dotyczyło zdarzeń spowodowanych zjawiskami pogodowymi. Nikt nie został poszkodowany. Jeździliśmy do powalonych drzew, połamanych konarów, kilka interwencji dotyczyło wypompowywania wody – mówi Arkadiusz Piętak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.Niebezpiecznie było też w ośrodku wczasowym w Wierzchach koło Tlenia.– U nas ucierpiały drzewa, wszyscy zdążyli się schować, nikomu nic się nie stało – mówi Adam Szarafin, właściciel ośrodka.Droga Osie - Tleń zablokowana do odwołania.