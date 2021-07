Co dopływ badanie. Naukowcy biorą pod lupę wodę w Wiśle. Dotarli do Bydgoszczy

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego wraz ze społecznikami z fundacji Why Not płyną Wisłą i badają jakość wody w rzece. Fot. M G Foto Grucka /Fundacja Why Not

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego wraz ze społecznikami z fundacji Why Not płyną Wisłą i badają jakość wody w rzece. Pobierają także próbki do dalszych badań. W środę dopłynęli do Bydgoszczy.

To kolejny dzień naukowo-badawczej wyprawy. Jej uczestnicy przepłynęli już blisko 700 km, minęli już Włocławek, Toruń i dopłynęli do Fordonu w Bydgoszczy. W skład zespołu wchodzą biolodzy i hydrolodzy z Uniwersytetu Śląskiego. Płyną oni uniwersytecką łódką badawczą, na której znajdują się m.in. sonary, próbkomierze i sondy wieloparametrowe do analiz chemicznych.Jakość wody w Wiśle badają na bieżąco, ale pobierają także próbki do dalszych badań. Te próbki trafią do laboratoriów, wyniki mają posłużyć m.in. do tego, by określić potrzeby i wyzwania dotyczące czystej Wisły.Obok naukowców płynie także kajak z przedstawicielami fundacji Why Not, którzy w czasie wyprawy promują zdrowie i kulturę fizyczną. Spływ ma się zakończyć 31 lipca w Gdańsku.