Droga w tragicznym stanie, a jest wizytówką regionu. Będzie remont!

Droga wojewódzka ze Stępowa w powiecie rypińskim do granic województwa będzie modernizowana. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano w środę umowę z wykonawcą prac remontowych.

- To ważny odcinek, bo to droga wylotowa w stronę województwa mazowieckiego i jest w tragicznym stanie - mówi marszałek Piotr Całbecki. - Trzeba ją wreszcie wyremontować. Tym bardziej, że jest naszą złą wizytówką - ludzie z Polski wjeżdżają do naszego województwa po takich wertepach, więc od razu mają nie najlepsze opinie na temat regionu. Trzeba to zmienić, pierwsze wrażenie jest ważne i może mylnie świadczyć o niegospodarności czy bałaganie w naszym regionie.- To jest prawie 7-kilometrowy odcinek, który zostanie wzmocniony - zapowiada Przemysław Dąbrowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. - Taka jest jedna z najważniejszych funkcji tej modernizacji, czyli wzmocnienie nawierzchni konstrukcji, a druga to poprawa bezpieczeństwa - budowa chodników, zatok itp.- Mieszkańcy powiatu rypińskiego będą zadowoleni, bo długo wnioskowali, żeby ta droga została wyremontowana – mówi starosta lipiński. - W końcu się doczekaliśmy, to na pewno ogromny sukces.Wartość umowy to 32,8 mln zł. Prace budowlane potrwają dwa lata.