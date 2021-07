Koła Gospodyń Wiejskich i druhowie z OSP mają zachęcać do szczepień

Trwa walka o to, by przed czwartą falą pandemii zaszczepiło się jak najwięcej Polaków. Fot. Archiwum

Trwa walka o to, by przed czwartą falą pandemii zaszczepiło się jak najwięcej Polaków. W małych miejscowościach mają do tego zachęcać Koła Gospodyń Wiejskich i strażacy.

– Bardzo ważne jest włączenie się lokalnych autorytetów, takich osób, które mają zaufanie społeczne i swoją postawą są w stanie coś pokazać. Łatwiej jest zawsze zaufać osobom, które są blisko nas, są sąsiadami, znamy je z codziennej działalności i z tego względu chyba ta akcja będzie skuteczna. Oprócz tego planowane jest włączenie OSP. Druhowie, którzy na co dzień zajmują się ratowaniem życia, zdrowia, dobytku, także ich udział będzie bardzo cenny – powiedziała Anna Gembicka.



W naszym województwie zaszczepiło się do tej pory 46% mieszkańców. W 15 gminach wskaźnik nadal jest niski i nie przekracza 35 %. Koła Gospodyń Wiejskich mogą otrzymać dotację na inicjatywy społeczne promujące szczepienia - maksymalne wsparcie to 8 tys. zł. Anna Gembicka - wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, która była gościem „Rozmowy dnia” w PR PiK przekonuje, że będą to robić skutecznie, bo cieszą się w swoim środowisku autorytetem.– Bardzo ważne jest włączenie się lokalnych autorytetów, takich osób, które mają zaufanie społeczne i swoją postawą są w stanie coś pokazać. Łatwiej jest zawsze zaufać osobom, które są blisko nas, są sąsiadami, znamy je z codziennej działalności i z tego względu chyba ta akcja będzie skuteczna. Oprócz tego planowane jest włączenie OSP. Druhowie, którzy na co dzień zajmują się ratowaniem życia, zdrowia, dobytku, także ich udział będzie bardzo cenny – powiedziała Anna Gembicka.W naszym województwie zaszczepiło się do tej pory 46% mieszkańców. W 15 gminach wskaźnik nadal jest niski i nie przekracza 35 %. Koła Gospodyń Wiejskich mogą otrzymać dotację na inicjatywy społeczne promujące szczepienia - maksymalne wsparcie to 8 tys. zł.