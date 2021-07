Prezydent miasta chwali mieszkańców Torunia i zachęca do szczepień przeciw COVID-19

Ponad połowa mieszkańców (50,2 proc.) Torunia jest już w pełni zaszczepiona przeciw COVID-19 - poinformował Michał Zaleski, prezydent miasta. Torunianki i torunianie są bardzo odpowiedzialni - dodał na konferencji prasowej.

- W pełni zaszczepionych jest ponad 99 tys. osób. To bardzo dobra informacja. Zachęcam do korzystania z możliwości szczepień zarówno w punktach mobilnych, jak i w tych, gdzie zostały przeniesione punkty szczepień powszechnych, oczywiście także w przychodniach. To ważne, abyśmy sięgnęli do tego bezpiecznego poziomu 80 proc. osób w pełni zaszczepionych. Zostało nam tylko albo aż 30 procent mieszkanek i mieszkańców Torunia. Wiemy, że pojawiają się nowe mutacje wirusa. One mogą być trudne, mogą być niebezpieczne. Szczepienie chroni - powiedział Michał Zaleski.Tak samo procentowo jak Toruń wypada Bydgoszcz. Listę gmin z najlepszym wynikiem w w województwie kujawsko-pomorskim otwiera Radziejów, gdzie w pełni zaczepionych jest prawie 55 proc. mieszkańców, ponad 53 proc. w Ciechocinku i niecałe 53 proc. w Osielsku.Do 18 lipca w pełni zaszczepiło się 99 353 osób zameldowanych w Toruniu – podaje serwis rządowy gov.pl. Największy odsetek zaszczepionych jest w grupie wiekowej 70+ (85 proc.), najmniejszy w grupie 12-19 lat (39,88 proc.).Ranking: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking