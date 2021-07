Pani Leokadia z Bydgoszczy skończyła 100 lat! I otrzymała medal od marszałka

Leokadia Goździewska, stuletnia mieszkanka Bydgoszczy dołączyła do osób uhonorowanych medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Wizytę złożył jej wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Leokadia Goździewska urodziła się 28 maja 1921 roku we wsi Sikorka (dziś część Olkusza w woj. małopolskim), skąd gdy była dzieckiem jej rodzina przeniosła się do Pilewic w (gmina Stolno, powiat chełmiński). Podczas drugiej wojny światowej brała udział w robotach przymusowych na położonym niedaleko gospodarstwie, a po jej zakończeniu wyszła za mąż i zamieszkała w położonych na terenie tej samej gminy Oborach, a później w sąsiednim Paparzynie.Przez lata razem z mężem zajmowała się pracą w gospodarstwie rolnym, a swoje produkty sprzedawała na targu w Grudziądzu. W latach 70. rodzina przeniosła się do podbydgoskiego Osielska, skąd w 1999 roku Pani Leokadia przeprowadziła się do Bydgoszczy. W wolnych chwilach lubiła szyć i dziergać na drutach. Obecnie mieszka z córką.Pani Leokadia to kolejna mieszkanka naszego regionu, uhonorowana medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Rodziny mieszkańców regionu, którzy w 2021 roku kończą sto lat, a także starszych, proszone są o kontaktu pod numerem tel. 56 62 18 344 i adresem e-mail: stulatkowie@kujawsko-pomorskie.pl.