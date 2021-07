„Polska Marka Turystyczna" z Toruniem na czele. Bo to miasto lubi turystów

Drugą edycję projektu „Polskie Marki Turystyczne” ogłosili w Toruniu wiceministrowie Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Toruń został wybrany nieprzypadkowo. Miasto jest w gronie pięciu laureatów uhonorowanych tym tytułem w pierwszej edycji projektu.

- Toruń może być doskonałym przykładem budowania polskiej marki turystycznej - podkreśla wiceminister Andrzej Gut-Mostowy. - Działania samorządu Torunia przez ostatnie lata spowodowały, że nie mamy do czynienia z negatywnym efektem „overtourismu”, czyli stwarzaniem dodatkowych barier dla turystów, bo lokalne społeczeństwo jest zmęczone turystami. Tego w Toruniu, o ile mi wiadomo, nie doświadczamy i to jest wyjątkowy przykład dla wielu innych miast, nie tylko w Polsce, jak powinno się łączyć dobre myślenie o rozwoju miasta, o rozwoju turystyki tak, aby nie powodować negatywnych zjawisk i nie powodować oczekiwań, by zamknąć miasto przed turystyką - dodaje.„Polska Marka Turystyczna” pozwala otwierać zupełnie nową drogę promocyjną dla miasta - powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski. Przyznaje też jednak, że ubiegły rok był spokojniejszy pod względem liczby turystów. - Dominowali polscy goście. Szacowaliśmy 900 tys. turystów wobec 2,5 miliona rok wcześniej, z tego 90 proc. byli to Polki i Polacy, ale to także cieszy, to także dodaje nowego impulsu. Szukajmy sposobów przyciągania, miejsc zainteresowania dla naszych krajowych turystów - powiedział Michał Zaleski.Wiceministrowie Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy odwiedzą też Golub-Dobrzyń, gdzie również odbędzie się briefing dotyczący projektu. Zgłoszenia do drugiej edycji będą przyjmowane od początku sierpnia na stronie www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl. Projekt został uruchomiony w 2018 roku. Jego pierwszymi laureatami zostały Beskidy, Śląsk Cieszyński, Lublin, Kraina Lessowych Wąwozów i właśnie Toruń.