Mjr Maria Kowalska ps. „Myszka" będzie matką chrzestną sztandaru CSWOT

Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Leszczyński kolejny raz odwiedził mjr Marię Kowalską ps. „Myszka”, uczestniczkę Powstania Warszawskiego z Samodzielnego Batalionu Narodowych Sił Zbrojnych im. Brygadiera Mączyńskiego.

Maria Kowalska, pseudonim Myszka, miała 19 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie. We wrześniu 1943 r. oficjalnie wstąpiła do konspiracji, by potem zaangażować się jako sanitariuszka w pomoc rannym powstańcom. Po kapitulacji stolicy wraz z 40 innymi kobietami trafiła do obozu koncentracyjnego Stutthof.- Nasze spotkania z Panią Marią odbywają się regularnie. Żołnierskim, a zarazem i moralnym obowiązkiem jest wspieranie kombatantów, a także kultywowanie tradycji. Działania niegdyś podejmowane przez Panią mjr Marię Kowalską ps. „Myszka”, są dla działalności CSWOT wzorem do naśladowania - powiedział Komendant Centrum Szkolenia WOT płk Krzysztof Leszczyński.Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w najbliższym czasie uhonorowane zostanie własnym sztandarem. Jego matką chrzestną została pani mjr Maria Kowalska ps. „Myszka”, która już kilka miesięcy temu z radością przyjęła tę propozycję.Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jednostka zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko - specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.Mjr Maria Kowalska w Archiwum Historii Mówionej: TUTAJ