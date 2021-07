Poseł Latos: Nie pokonamy pandemii, jeśli nie będziemy się szczepić [rozmowa]

- Jeśli chodzi o pandemię, musimy być przygotowani na każdy scenariusz, nawet ten najgorszy – zwłaszcza, jeżeli tylko część społeczeństwa się zaszczepi – mówi poseł Tomasz Latos. Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia był gościem Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.

Michał Jędryka: Przeczytałem dziś niepokojącą informację. Jeden z doradców premiera mówi, że możemy mieć kolejne lockdowny. Jak bardzo należy się tego obawiać?

Tymczasem mamy okres mniejszych zachorowań. Czy w tym okresie uda się zrobić to, co zapowiadaliście, czyli zlikwidować limity do specjalistów?

Posłuchaj całej Rozmowy Dnia

Tomasz Latos: Niestety 1,5-roczne doświadczenia każą nam podchodzić z dużą pokorą do rzeczywistości, koronawirusa i tego, co się dzieje w pandemii. To oznacza, że powinniśmy być przygotowani na każdy scenariusz, nawet ten najgorszy – zwłaszcza, jeżeli tylko część społeczeństwa się zaszczepi. Dlatego tak ogromnie ważną sprawą jest, abyśmy wszyscy - ci, którzy mogą, szczepili się. Dopiero to daje nam ochronę przed koronawirusem.Pamiętajmy, że dochodzi do coraz to nowych mutacji, coraz bardziej groźnych. Na razie wiemy, że szczepienie chroni przed tymi mutacjami, ale nie wiemy, co będzie dalej. Aby pokonać pandemię, musimy być zaszczepieni i to jest nie tylko obowiązek wobec samych siebie i naszych najbliższych, ale także wobec wszystkich innych ludzi.- Jestem przekonany, że tak. Działania są podejmowane, pracują nad tym osoby, które za to odpowiadają w Narodowym Funduszu Zdrowia. Myślę, że plan, który został zadeklarowany w żaden sposób nie jest zagrożony. Trochę cierpliwości i wszystko będzie jak najbardziej zrealizowane.