Balony na niebie nad Rypinem. Do lotów szykuje się 20 załóg [program]

W najbliższe dni nad Rypinem zrobi się kolorowo. W środę (7 lipca) rozpoczyna się Balonowy Puchar Polski.

W wydarzeniu, które odbędzie się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji udział weźmie 20 załóg balonowych. - Ze względu na ograniczenia pandemiczne w tym rok zabraknie gości z zagranicy, niemniej wydarzenie zapowiada się równie atrakcyjnie, jak w minionych latach - mówi Krystian Krajnik z Urzędu Miasta w Rypinie i zachęca do odwiedzenia imprezy.W programie znajdzie się m.in. nocny przejazd z palnikami oraz poranne i wieczorne loty do konkurencji. Ponadto nie zabraknie niezwykle efektownego nocnego pokazu balonów, któremu towarzyszyć będzie mecz piłki nożnej pomiędzy samorządowcami, a finalistami ligi orlikowej, a także pokazy modelarskie, wspólna zabawa z DJ oraz nocne kino plenerowe.Podczas Balonowego Pucharu Polski odbędzie się również Zlot Food Trucków, czyli kulinarna uczta, podczas której będzie można skosztować dań z różnych zakątków świata. Balonowy Puchar Polski w Rypinie potrwa do niedzieli (11 lipca).