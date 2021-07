To oferta dla tych, których nie stać na wynajęcie mieszkania po cenie rynkowej

1200 tanich mieszkań na wynajem powstanie w 17 gminach regionu. Powołano w tym celu spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „Krajowy Zasób Nieruchomości - Toruński".

Jak mówił podczas uroczystości w Toruniu wicepremier Jarosław Gowin - ważne, że mieszkania będą dostępne także w małych miejscowościach:- Powstaje bardzo dużo mieszkań i to jest powód do zadowolenia, ale cena mieszkań...One są po prostu niedostępne dla osób o średnich dochodach. Dlatego, proszę państwa, powstał program społecznych inicjatyw w mieszkaniowych - mówi wiceminister Jarosław Gowin.- 1200 mieszkań i to różnie rozlokowanych - w gminach mniejszych, od 30 do 40 mieszkań, w dużych miastach - 300. Cieszę się, że i gminy wiejskie będą miały mieszkania dla swoich mieszkańców - mówi Iwona Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.- Już na samym początku każda z gmin na przejęcie udziałów społecznej inicjatywy mieszkaniowej otrzymała 3 miliony złotych. Stopniowo będą uruchamiane kolejne środki, aż do prawie połowy kosztów prowadzonej inwestycji - zapowiada Anna Kornecka, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii.Mieszkania mają powstać w ciągu 3-5 lat. W skład spółki wchodzą miasta: Aleksandrów Kujawski, Grudziądz, Lipno, Rypin i Toruń oraz gminy: Aleksandrów Kujawski, Dobrzyń nad Wisłą, Fabianki, Gruta, Jabłonowo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łysomice, Skępe, Świecie nad Osą i Wielgie.