Po 9 miesiącach przerwy Park Wodny w Świeciu ponownie otwarty. Tak długa przerwa spowodowania była nie tylko przez pandemię, ale również przez remont basenowej niecki basenu.

- Do trzech razy sztuka i miejmy nadzieję, że nie spotkają nas żadne kolejne lockdowny ani inne niespodziewane historie i po prostu dzisiejszy dzień będzie dla nas oznaczać powrót do normalnej, standardowej pracy - powiedział Ariel Stawski, kierownik parku.- Pierwsza klientka była już o 5:30, bo nie mogła się doczekać. Otrzymała od nas prezent i punktualnie o 6:00 wskoczyła do wody. Cały czas są osoby pływające i w niecce sportowej i rekreacyjnej, więc wróciliśmy - dodał.Obiekt otwarty jest codziennie do godz. 22:00.