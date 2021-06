Pijany i z trzema zakazami prowadzenia pojazdów wiózł żonę oraz dziecko

Policjanci w Inowrocławiu zatrzymali 49-latka, który po pijanemu wiózł samochodem osobowym żonę i 9-miesięczne dziecko. Kierowca miał trzy aktualne zakazy sądowe dotyczące prowadzenia pojazdów, za jazdę w stanie nietrzeźwości.

- Policjanci patrolujący miasto zauważyli matiza, którego kierowca na widok radiowozu przyspieszył. Funkcjonariusze zatrzymali auto do kontroli. W środku, oprócz kierowcy, była jego żona i 9-miesięczne dziecko w nosidełku - relacjonuje oficer prasowy inowrocławskiej policji asp. szt. Izabella Drobniecka.Funkcjonariusze w czasie legitymowania prowadzącego auto, wyczuli od niego woń alkoholu. Po badaniu okazało, że miał w organizmie ponad 2 promile. Kierowca trafił do policyjnego aresztu. Jak się później okazało, 49-latek miał aktualne trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden ważny aż do listopada 2025 r.Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, złamania sądowego zakazu i to wszystko w warunkach recydywy. Prokurator zdecydował o objęciu podejrzanego dozorem policyjnym. Kierowcy grozi kara nawet siedmiu i pół roku więzienia.