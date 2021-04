Krzysztof Gawkowski: Chodźcie z nami! Rzecz o Krajowym Planie Odbudowy

Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski odniósł się do zarzutów m.in. polityków Platformy Obywatelskiej, którzy podkreślali, że Lewica dogaduje się z rządem ws. Krajowego Planu Odbudowy.

- Lewica zgodziła się na współpracę z rządem w tej jednej, ważnej sprawie dla Polek i Polaków - budowy odpowiedzialności za państwo i odpowiedzialności za to, żeby środki w wysokości 770 mld zł trafiły do Polski. Kiedy opozycja mówi, że Lewica kolaboruje z PiS-em odpowiadam: chodźcie z nami. Mówimy o pieniądzach dla Polski i chcemy pieniędzy na Polski. To są pieniądze dla tych, którzy głosowali na Platformę, na PSL, na PiS i Lewicę. Jesteśmy Polakami żyjącymi w naszym kraju. Zrezygnowanie z drugiego planu Marshalla dla Europy to jest zrezygnowanie ze skoku przyszłościowego, którego Polsce nie było dane przeżyć przez ostatnie 30 lat. Dlatego mówię: chodźcie z nami - powiedział poseł Krzysztof Gawkowski.Podkreślał, że Lewica postawiła sprawę jasno, że pieniądze, które otrzyma Polska muszą być monitorowane i odpowiednio nadzorowane. W skład komitetu monitorującego mają wejść m.in. przedstawiciele organizacji związkowych, sejmików województw oraz samorządowcy.Poseł Krzysztof Gawkowski mówił też o korzyściach dla regionu z KPO. To między innymi inwestycje mieszkaniowe, w szpitalach oraz związane z poprawianiem jakości powietrza.