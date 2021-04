Przełożą ruch z drogi krajowej na ekspresową. Zmiany na budowanej S5

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu wprowadzona zostanie w środę (28 kwietnia) na odcinku drogi ekspresowej S5 Dworzysko – Aleksandrowo.

Drogowcy zapowiadają zmianę od godz. 13.00 konkretnie na odcinku obecnej drogi krajowej nr 5 - od Zbrachlina do Niewieścina (powiat świecki). - Wprowadzenie nowej organizacji polegać będzie na przełożeniu ruchu z DK5 na nowo budowaną jezdnię prawą drogi ekspresowej S5 - tłumaczą.W związku z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu drogi boczne takie jak DG031137C oraz DP1274c zostaną bezpośrednio skomunikowane z nowym przebiegiem drogi. - Utrzymamy również funkcjonowanie przejścia dla pieszych w miejscowości Zbrachlin, znajdującego się na trasie pieszych do szkoły podstawowej w Zbrachlinie - informuje Paweł Bruger, rzecznik prasowy Grupy MIRBUD.Ruch na jezdni DK5 odbywać się będzie dwukierunkowo po pasach ruchu o szerokości 3,5 m. Przewidywany czas funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu to czerwiec 2022 roku.