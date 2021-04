Kultura w Nawrze i nauka w Przysieku. Dwie nowe instytucje w regionie

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Nawrze i Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne w Przysieku to dwie nowe instytucje, powołane do życia decyzją sejmiku.

Pierwsza ma być wojewódzką placówką gromadzącą ofertę kulturalną wszystkich muzeów. - Jego misją będzie ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, m.in. poprzez przywrócenie dawnego blasku zespołowi pałacowo-parkowemu w Nawrze w powiecie toruńskim – tłumaczy w oficjalnym komunikacie Urząd Marszałkowski. - Pałac, będący dawną siedzibą ziemiańskich rodów Sczanieckich i Kruszyńskich, zajmuje szczególne miejsce w historii naszego regionu. Planujemy stworzyć w nim m.in. muzeum historii ziemiaństwa polskiego – dodają urzędnicy.Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne z kolei ma skupiać naukowców m.in z UKW w Bydgoszczy, UMK w Toruniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. - To przyszły ośrodek badawczo-wdrożeniowy, w założeniu funkcjonujący w ścisłej relacji z uczelniami akademickimi regionu, zajmujący się komercjalizacją wyników badań naukowych. Rolą tej spółki samorządu województwa będzie wspieranie rozwoju nauki i ułatwianie współpracy świata nauki i gospodarki, a także pomoc przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacji – czytamy w zapowiedziach Urzędu Marszałkowskiego.- Celem instytutu badawczo-rozwojowego będzie wykorzystanie potencjału naukowego regionu, zwłaszcza młodych uczonych, którzy opuszczają kraj, zapraszani do pracy przez tego typu zagraniczne ośrodki – dodaje marszałek Piotr Całbecki.