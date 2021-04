Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu modernizuje sprzęt

Dwa Moździerze Samobieżne RAK trafiły na wyposażenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Jeden z nich przerabiała Huta Stalowa Wola. Co się po tych poprawkach zmieniło?





W skład jednego kompanijnego modułu ogniowego (KMO) Rak wchodzi: 8 samobieżnych moździerzy M120K, 4 artyleryjskie wozy dowodzenia (AWD), artyleryjski wóz remontu uzbrojenia (AWRU), 3 artyleryjskie wozy amunicyjne (AWA) oraz 2 artyleryjskie wozy rozpoznania (AWR). (źr. hsw.pl)

- Kompanijny moduł ogniowy RAK w Polsce jest już od trzech lat. Podlegał badaniom rozwojowym. Na podstawie tych badań, jak i uwag użytkowników, Huta Stalowa Wola wprowadziła pewne unowocześnienia. Jednym z nich jest zwiększenie możliwości ogniowych. Dowódca ma teraz większą kontrolę nad tym, co się dzieje z moździerzami, bo wcześniej system nie pozwalał na to, by każdy etap działalności modułu był uwidoczniony na ekranie.Niszczymy obiekty będące w bezpośredniej styczności z naszymi pododdziałami, lub takie, które się coraz bardziej zbliżają. RAK jest w strukturze batalionów zmechanizowanych. Nam jest niezbędny, żeby kształcić obsługę na potrzeby artylerii Wojska Polskiego - mówił por. Mariusz Siekierski, dowódca kompanii wsparcia, dywizjon zabezpieczenia w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.