Samochód dostawczy potrącił kobietę i dwójkę dzieci. 34-latka nie żyje

34-letnia kobieta zginęła w wypadku na drodze krajowej nr 15 w Brodnicy. W poniedziałek rano samochód dostawczy potrącił ją oraz dwójkę dzieci. Kobieta zginęła na miejscu, a dzieci trafiły do szpitala.

Do wypadku doszło na ulicy Sikorskiego w Brodnicy (w przebiegu drogi krajowej nr 15). - Ford transit potrącił idącą poboczem kobietę i dwójkę dzieci w wieku 4 lat i 12 miesięcy. Kobieta zginęła na miejscu. Dzieci zostały zabrane do szpitala - informuje asp. szt. Agnieszka Łukaszewska, oficer prasowy KPP w Brodnicy.Ddzieci w momencie zabierania do szpitala były przytomne. - Jest zbyt wcześnie, aby wskazać przyczyny wypadku - mówi asp. szt. Łukaszewska. - Wiemy w tym momencie, że kierowca samochodu dostawczego był trzeźwy.DK nr 15 była na odcinku Toruń-Olsztyn zablokowana, ale obecnie już wszystko wróciło do normy.