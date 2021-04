„Motocykle są wszędzie” - przypominała o tym policja i motocykliści [zdjęcia]

Bydgoska „drogówka” włączyła się w ogólnopolską akcję „Patrz w lusterko motocykle są wszędzie”. Policjanci wspólnie z motocyklistami z Mundurowego Klubu Motocyklowego RP Region Bydgoszcz przypominali kierowcom o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Celem działań było zwrócenie uwagi kierujących samochodami na bezpieczeństwo motocyklistów.

Wiosna to czas, kiedy miłośnicy jednośladów wyjeżdżają swoimi maszynami na drogi. Większa ilość motocykli na drogach to też sygnał dla kierowców samochodów, aby zwrócili uwagę na bezpieczeństwo motocyklistów.Dlatego w sobotę przed południem w godzinach 9:00 – 12:00 policjanci z bydgoskiej drogówki wspólnie z motocyklistami (10 osób) włączyli się w ogólnopolską akcję, koordynowaną przez Stowarzyszenie Polski Ruch Motocyklowy, pod nazwą „Patrz w lusterko motocykle są wszędzie”. Funkcjonariusze wraz z motocyklistami prowadzili kontrole w dwóch punktach, na ulicy Fordońskiej oraz na ulicy Jana Pawła II (zatoka ITD) w Bydgoszczy, gdzie w tym samym czasie szkoliło się 10 policjantów z obsługi mierników prędkości.Funkcjonariusze w trakcie działań mierzyli prędkość kierowców. W trakcie kontroli przypominali kierującym, aby podczas jazdy zachowywali szczególną ostrożność oraz czujność tak, aby każdy uczestnik ruchu drogowego miał równe szanse na drodze. Natomiast motocykliści rozdawali kierowcom naklejki i namawiali ich, by częściej spoglądali w lusterka i wzajemnie szanowali się na drodze.