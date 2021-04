15-letnia Zuzanna zniknęła. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Komenda w Nakle nad Notecią prowadzi poszukiwania za 15-letnią Zuzanną Smolińską. Osoby, które mają wiedzę na temat miejsca pobytu nieletniej proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji.

Zuzanna Smolińska mieszka w Strzelcach Krajeńskich, ostatnie miejsce jej pobytu to placówka wychowawcza w Samostrzelu (powiat nakielski). W minioną sobotę około godz. 11.00 dziewczyna oddaliła się stamtąd i do dziś nikt nie wie, gdzie jest.Zuzanna ma około 160 cm wzrostu, jest szczupła, ma włosy do ramion, farbowane na ciemny blond, oczy szaro-zielone, znaki szczególne: tatuaż na wewnętrznej stronie nadgarstka i bliznę na wewnętrznej stronie przedramienia. - W chwili oddalenia z placówki prawdopodobnie ubrana była w jasne spodnie, czarną kurtkę z białym pasem i napisami na rękawie. Może przy sobie posiadać czarną, małą torbę z materiału – relacjonuje podkom. Justyna Andrzejewska, oficer prasowy KPP w Nakle nad Notecią.Wszyscy, którzy mają wiedzę na temat miejsca przebywania nieletniej, proszeni są o kontakt z najbliższą jednostką policji, dyżurnym policji w Nakle nad Notecią pod numerem tel. 47 75 29 200 oraz matką nieletniej pod numerem tel. 603 639 208.