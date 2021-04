Ważne dla ok. 700 mieszkańców gminy Strzelno: wody z kranu nadal nie wolno pić

Jak już informowaliśmy, pod koniec marca Sanepid stwierdził w wodzie dostarczanej do mieszkań w kilku wsiach gminy Strzelno obecność bakterii grupy coli oraz przekroczenie norm występowania bakterii enterokoków. Wyniki są już dobre, ale obostrzenia wciąż obowiązują.

Wody z kranu nie można pić i wykorzystywać do przygotowania posiłków, czy mycia zębów. Można jedynie płukać nią toalety i brać prysznic. Wodę przydatną do spożycia, w specjalnych pojemnikach, dostarcza teraz mieszkańcom Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie. I tak będzie przez następnych kilka dni.Mimo, że dziś (09.04.) kolejne wyniki badań wody z pobranych ostatnio próbek okazały się dobre, to sanepid w Mogilnie przedłużył obostrzenia o tydzień - o czym poinformował dyrektor przedsiębiorstwa wodociągowego, Dariusz Sieradzki.Przypomnijmy, problem dotyczy prawie 700 mieszkańców Ostrowa, Cienciska, Jaworowa i Przedborza oraz ponad pół tysiąca mieszkańców Markowic.