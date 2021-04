Zieloni i Polska 2050: Lepsza kolej niż transport Wisłą

Promowanie przez samorząd województwa transportu rzecznego jako tańszego i bardziej ekologicznego niż transport kolejowy skrytykowali w Toruniu działacze regionalnego oddziału Stowarzyszenia Polska 2050 i Partii Zieloni.

- Urząd Marszałkowski w Toruniu nie bierze pod uwagę kosztów budowy zapory w Siarzewie, która ma kosztować 4 i pół miliarda złotych - powiedział Sylwester Jankowski z Partii Zieloni Toruń.- Wyliczenia pana marszałka wskazują na wyższą emisyjność transportu kolejowego w stosunku do wodnego. Te wyliczenia są przestarzałe, nieprawdziwe. One tak naprawdę opierają się na porównaniu kanałów niemieckich, a nie tego, co jest to na Wiśle i tego, ile by kosztowała cała kaskadyzacja dolnej Wisły - powiedział Sylwester Jankowski.Zdaniem Radosława Rataja ze Stowarzyszenia Polska 2050, budowa zapory w Siarzewie jest za droga, w pieniądze warto przeznaczyć na inne inwestycje - jego zdaniem bardziej potrzebne regionowi.- Zdecydowanie lepszą inwestycją byłaby budowa przyprawy, która jest potrzebna do rozwoju infrastruktury w województwie - powiedział Radosław Rataj.Briefing prasowy Partii Zieloni i Stowarzyszenia Polska 2050 odbył się przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.