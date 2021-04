Prezydent Torunia zapowiada zwiększenie liczby szczepień przeciw COVID-19

W Toruniu rośnie liczba osób szczepionych przeciwko koronawirusowi. Od 19 kwietnia będzie mogło otrzymać szczepionkę kilkanaście tysięcy osób tygodniowo - zapowiedział na konferencji online prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Jeżeli w tej chwili poziom wyszczepień sięga 4 tysięcy w tygodniu, dojdzie kolejne 7 tysięcy, to będzie około 11 tysięcy szczepień tygodniowo, Myślę, że to naprawdę usprawni i przyspieszy procedurę szczepień. Istotne jest to, aby było kogo szczepić - powiedział Michał Zaleski.Prezydent poinformował, że gmina pozyskała 750 tys. maseczek z Agencji Rezerw Materiałowych. Każdy z mieszkańców ma otrzymać 4 maseczki. W przyszłym tygodniu powinna ruszyć ich dystrybucja, która prowadzona będzie w podobny sposób jak w ubiegłym roku.Prezydent Zaleski poinformował też, że za tydzień na sesji radni Torunia zajmą się m.in. dotacjami na ratowanie zabytków, budżetem obywatelskim na 2022 rok (do podziału ma być 7,2 mln zł) oraz stypendiami dla uczniów.