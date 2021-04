Wstrzymane przyjęcia do szpitala tymczasowego w Ciechocinku. Powodem wykrycie bakterii New Delhi

Szpital tymczasowy w Ciechocinku otwarty/fot. materiały UW

Szpital tymczasowy w Ciechocinku wstrzymał przyjęcia pacjentów po wykryciu w organizmie jednego z pacjentów z COVID-19 także bakterii New Delhi. Prowadzone jest w tej sprawie postępowanie epidemiologiczne.

- U jednego z pacjentów 22. Wojskowego Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego (obecnie szpital tymczasowy) wykryto poza COVID-19 również bakterię New Delhi. Ona jest odporna na antybiotyki. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie pełnego postępowania epidemiologicznego – powiedział rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól.



Wskazał, że postępowanie prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. W związku z zaistniałą sytuacją wstrzymane zostały przyjęcia kolejnych pacjentów do szpitala tymczasowego.



Z informacji PAP wynika, że wszyscy obecnie hospitalizowani w Ciechocinku zostaną przebadani w kierunku możliwego zakażenia bakterią New Delhi.



Nie są jeszcze podawane informacje odnośnie pacjenta hospitalizowanego w tej placówce, u którego wykryto bakterię.



New Delhi nazywane jest potocznie superbakterią – z uwagi na jej odporności na antybiotykoterapię.



- W sytuacji szpitala tymczasowego zadziałano jak najbardziej prawidłowo. Nie można dopuścić do tego, aby kolejne osoby zakaziły się tą bakterią, gdyż jest ona bardzo groźna dla zdrowia – powiedział prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.



Dodał, że bakteria ta niestety dość dobrze potrafi „radzić sobie” w warunkach szpitalnych.



- Ta bakteria często atakuje osoby naprawdę ciężko chore. Może wywoływać groźne dla życia zapalenia płuc, ale też innych układów, m.in. moczowego czy pokarmowego. Zdarza się także, że doprowadza do sepsy. Czasami działają na nią antybiotyki wyższej generacji, ale rzeczywiście na większość jest ona mocno odporna – wskazał dr Sutkowski.



New Delhi to potoczna nazwa Klebsiella pneumoniae – pałeczki zapalenia płuc, należącej do grupy bakterii jelitowych. Odpowiada za groźne dla życia zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego, opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych chorób. Zapalenia nią wywołane mogą prowadzić do sepsy. Jest oporna na działanie większości antybiotyków.



Pierwszy przypadek New Delhi w Polsce zanotowano w Warszawie w 2011 r.