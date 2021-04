Pracują mimo zakazu i obostrzeń: „Rządowe rozporządzenia powodują bunt”

W Bydgoszczy, jak i w całym regionie są fryzjerzy i kosmetyczki, którzy mimo zamknięcia deklarują, że będą działać - oświadczył na konferencji przed Urzędem Wojewódzkim Krystian Wiśniewski ze Strajku Przedsiębiorców. Fot. Tatiana Adonis

W tej grupie ma być także jedno z fordońskich przedszkoli. – Rządowe rozporządzenia powodują bunt - stwierdził. Mówił też o tym jakiej pomocy oczekują przedsiębiorcy.



– Na dziś taka pomoc to 50% postojowego w porównaniu do obrotów z danego okresu, czyli końca marca, początku kwietnia 2019 roku. Dlaczego nie do 2020? Pamiętajmy, że w 2020 roku te branże pozostawały również zamknięte i nie ma porównania w dochodach – powiedział Krystian Wiśniewski.



W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział uruchomienie nowych narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii koronawirusa. Szef rządu podkreślił, że pakiet pomocowy zostanie przedłużony na kwiecień i poszerzony o nowe branże. Ale zdaniem Krystiana Wiśniewskiego pomoc jest źle zorganizowana.