Drzewo przygniotło dziewczynkę w leśnym parku w Skępem

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku w jednym z parków w Skępem. 12 - letnią dziewczynkę przygniotło tam drzewo. Dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło w czwartek (01.04.) po południu. 12 - latka jeździła na rowerze po należącym do Nadleśnictwa Skrwilno parku Borek w Skępem.- Na dziecko przewróciło się drzewo. Strażacy je wydobyli. Lotnicze pogotowie przetransportowało nieprzytomną dziewczynkę do szpitala - mówi podkom. Małgorzata Małkińska z KPP w Lipnie.Policja sprawdza teraz czy zarządca parku, który należy do Nadleśnictwa Skrwilno - sprawował właściwy nadzór nad drzewostanem.- Prowadzone jest dochodzenie pod kątem możliwości narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Biegły wstępnie stwierdził spróchnienie tego drzewa - mówi rzeczniczka policji w Lipnie.- Jest nam niezmiernie przykro z powodu tego wydarzenia. Drzewo nie wykazywało żadnych oznak choroby. Liczymy na szybkie wyjaśnienie sprawy, a przede wszystkim na szybki powrót dziecka do zdrowia - mówi Honorata Galczewska, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ToruniuDziewczynka przebywa obecnie w jednym z bydgoskich szpitali.