Rząd przedstawił plan przyspieszający realizację Narodowego Programu Szczepień

Zwiększenie liczby punktów szczepień; zwiększenie grona osób kwalifikowanych do szczepienia oraz wprowadzenie szczepień populacyjnych - zakłada m.in. ogłoszony we wtorek przez rząd plan mający na celu przyspieszenie realizacji Narodowego Programu Szczepień.

Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem: 12 kwietnia – rocznik 1962, 13 kwietnia – rocznik 1963, 14 kwietnia – rocznik 1964, 15 kwietnia – rocznik 1965, 16 kwietnia – rocznik 1966, 17 kwietnia – rocznik 1967, 19 kwietnia – rocznik 1968, 20 kwietnia – rocznik 1969, 21 kwietnia – rocznik 1970, 22 kwietnia – rocznik 1971, 23 kwietnia – rocznik 1972.

Według zapowiedzi rządu nowy plan przewiduje wykonanie 20 mln szczepień do końca II kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia.W związku z przyspieszeniem dostaw szczepionek do Polski, rząd we wtorek przedstawił rozwiązania mające na celu przyspieszenie realizacji Narodowego Programu Szczepień.By osiągnąć zapowiadany cel, w drugim kwartale roku mają powstać nowe punkty i miejsca szczepień. Do tej pory szczepienia odbywały się m.in. w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, stacjonarnych placówkach medycznych (np. Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej), szpitalach rezerwowych i węzłowych. Z myślą o pacjentach leżących uruchomiliśmy także wyjazdowe zespoły szczepiące.W II kwartale Polacy będą mogli przyjąć szczepionkę w: przychodniach POZ (i innych stacjonarnych placówkach medycznych), szpitalach rezerwowych, szpitalach powiatowych (w każdym powiecie 1 szpital), punktach samorządowych (w każdym powiecie 1 punkt samorządowy), punktach drive thru, zakładach pracy oraz w aptekach.Zmienić mają się również zasady kwalifikacji i wykonywania szczepień. W drugim kwartale zarówno zakwalifikować do szczepienia, jak i je wykonać będą mogli: lekarz, lekarz stomatolog, felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fizjoterapeuta oraz student ostatniego roku studiów medycznych.Podstawą do kwalifikacji na szczepienie przez wyżej wymienione kadry medyczne ma być kwestionariusz wstępnego wywiadu lub - w przypadku ewentualnych wątpliwości - konsultacja lekarska.W kwietniu codziennie uruchamiane będą zapisy dla kolejnych roczników.Najszybszą i najprostszą formą zapisu na szczepienie jest zgłoszenie się za pośrednictwem formularza. Można go znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszeniaOsoby, które nie wypełnią formularza, będą mogły zarejestrować od dnia uruchomienia rejestracji. Do wyboru jest kilka metod zapisów. Można skorzystać z platformy internetowej e-Rejestracja, zadzwonić na infolinię 989, wysłać SMS o treści Szczepimy Się na numer 880 333 333 lub zapisać się – najlepiej telefonicznie – bezpośrednio w punkcie szczepień.