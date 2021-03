Prokuratura sprawdzi, jak grudziądzka fundacja realizowała unijne granty

Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz złożyła do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez grudziądzką fundację "Pomimo Wszystko". Zarzut? Nieprawidłowości przy wydawaniu unijnych grantów.

- Są ogromne nieprawidłowości dotyczące pozyskiwania, wykorzystywania oraz realizacji środków unijnych powierzonych przez Lokalną Grupę Działania tym podmiotom - mówi Janina Józefiak, pełniąca obowiązki prezesa Lokalnej Grupy Działania.- Nieprawidłowości zostały zgłoszone do prokuratury, dotyczą czterech projektów. Każdy z grantów opiewa na 50 tysięcy złotych. Osoby, które zostały sprawdzone - rozmawialiśmy z nimi - nie uczestniczyły w projektach, a z dokumentów wynika, że powinny w nich uczestniczyćBartosz Szymański, dyrektor wydziału koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przyznaje, że urząd bada projekty realizowane przez tę fundację.- Uzyskaliśmy od Lokalnej Grupy Działania informację, że zostały złożone dwa zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w ramach projektów zidentyfikowanych jako nienależycie realizowane. Po analizie dokumentów, Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich rozpoczął kontrolę.Naszemu reporterowi udało się również porozmawiać z prezes fundacji "Pomimo Wszystko" Izabelą Globke:- Do nas nie dotarło żadne pismo, dotarliśmy informację, że tak powiem, pokątnie, więc się nie wypowiem. Chciałabym z komentarzami poczekać na bieg wydarzeń. Byłam prezesem Lokalnej Grupy Działania do lutego. Dopełniliśmy wszelkich obowiązków, które były zgodne z tym, żeby projekt został dobrze wykonany. Do dzisiaj działają dwa stowarzyszenia, które powstały na bazie tych uczestników. Do dzisiaj mamy tych dzieci przychodzą do nas na warsztaty - wyjaśnia Izabela Globke.Do sprawy będziemy wracać