Studenci medycyny wciąż promują zdrowie. Przygotowali zadania na każdy dzień

Studenci zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz zapraszają do udziału w akcji "Zdrowie pod kontrolą".

"Zdrowie pod Kontrolą" to jedna z najpopularniejszych inicjatyw tego stowarzyszenia, a jej głównym celem jest ułatwienie społeczności dostępu do podstawowej diagnostyki medycznej i edukacji prozdrowotnej.- Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, wychodząc naprzeciw wszystkim zainteresowanym, przenosimy nasze działania do Internetu nie ustając ani na chwilę, chcąc zwiększyć świadomość nie tylko studentów, ale całego naszego społeczeństwa.W tym roku przygotowaliśmy webinary z zakresu profilaktyki zdrowotnej, sportu i prewencji chorób cywilizacyjnych oraz zaprosiliśmy ekspertów w tych dziedzinach. Oprócz tego organizujemy 10-dniowe wyzwanie "Na zdrowie", które będzie polegało na wykonaniu każdego dnia wskazanego zadania, stanowiącego małą zmianę, która może w pozytywny sposób wpłynąć na nasze życie. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się dotrzeć do grona odbiorców, których zachęcimy do zadbania o siebie oraz do regularnych badań profilaktycznych. Ogólnopolskie wydarzenie rozpocznie się 7 kwietnia już po raz dwudziesty drugi i potrwa do 22 kwietnia - zawiadamia stowarzyszenie.Studenci zapraszają w tych dniach na stronę Międzynarodowego StowarzyszeniaStudentów Medycyny IFMSA-Poland na Facebooku i Instagramie. Będą tam czekać prelekcje dotyczące działań prozdrowotnych, 10-dniowe wyzwanie na zdrowie orazseria merytorycznych publikacji i infografik.