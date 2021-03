Toruń wybrany świetlną stolicą województwa. Nagrody trafią do potrzebujących

W konkursie „Świeć się z Energą” Toruń pokonał między innymi Bydgoszcz, Inowrocław, Ciechocinek i Tucholę. Nagrodą w plebiscycie jest energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10 tys. zł, który zostanie przekazany do rodzin potrzebujących.

Plebiscyt „Świeć się z Energą” odbył się po raz 12. Plebiscyt jest nie tylko okazją do pochwalenia się pięknymi iluminacjami, ale także pozwala lokalnym społecznościom zaangażować się w pomoc osobom potrzebującym. Dzięki niemu nagrody o wartości 200 tys. złotych co roku trafiają do potrzebujących z 16 polskich miast.W tym roku w rywalizacji regionalnej Toruń wyprzedził m.in. Bydgoszcz, Włocławek i Grudziądz. W łącznej klasyfikacji, wśród 16 miast, Toruń znalazł się na 14. pozycji. -Otrzymanie tej nagrody to w ostatnim czasie jedno z nielicznych wydarzeń, które nomen omen rozświetla nasze życie. W imieniu mieszkańców Torunia chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali głos na nasze miasto i jego zachwycającą iluminację świąteczną – powiedział zastępca prezydenta Paweł Gulewski.W 2020 roku do konkursu „Świeć się z Energą” zgłosiło się aż 188 miejscowości z całej Polski. Łącznie przesłano 2270 zdjęć. W internetowym plebiscycie oddanych zostało ponad 84 tys. głosów. W rundzie finałowej rywalizowało 16 miejscowości, po jednej z każdego województwa. Wyboru najlepszych prac dokonało jury pod przewodnictwem Lidii Popiel.