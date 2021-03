71 studentów jedzie do izolatorium w Ciechocinku. COVID-19 na UTP w Bydgoszczy

Duże ognisko koronawirusa wykryto w akademikach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wojewoda zadecydował o przewiezieniu 71 studentów do izolatorium w Ciechocinku.

To osoby, które miały wynik pozytywny lub miały styczność z zakażonymi. - Do momentu przeprowadzenia testów mieszkańcy domów studenckich musieli pozostać na miejscu, a to wywołało wiele emocji. Teraz sytuacja już się wyjaśniła - mówi Szymon Różański, rzecznik uczelni. - Pierwsze przypadki złego samopoczucia miały miejsce na początku zeszłego tygodnia, więc zastosowaliśmy się do zaleceń sanepidu, który zorganizował wymazy dla wszystkich mieszkańców akademików – tłumaczy.Ekipy sanepidu przyjechały wykonać testy w domach studenckich w niedzielę. - Wyniki znaliśmy dopiero w poniedziałek w godzinach przedpołudniowych. Aż 34 osoby miały wynik pozytywny. Trochę trwało, zanim to wszystko ustaliliśmy, ale chcieliśmy zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych studentów – dodaje rzecznik.Wymazom na obecność koronawirusa poddano 168 osób - mieszkańców akademików i pracowników UTP. Są to w większości obcokrajowcy, przebywający w Bydgoszczy w ramach programu Eramus, oraz polscy studenci, którzy ze względu na trudne warunki domowe - mimo nauki zdalnej - mieszkają w akademikach.